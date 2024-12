Mehr Mitglieder, Trainer und Medaillen beim Team Buron

Zur Mitgliederversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier haben sich die Mitglieder des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren im Gasthof Engel in Oberbeuren getroffen.

Gute Jugendarbeit des Taekwondo Team Buron

Das TTBK sei für seine sehr gute Jugendarbeit in allen Bereichen des Taekwondo bekannt: „Die Strukturen in unserem Verein sind nahezu perfekt, obwohl wir alle ehrenamtlich arbeiten“, sagte der Zweite Vorsitzende Tobias Haug, der die Veranstaltung in Abwesenheit von Vereinsvorsitzender Michaela Zimmermann geleitet hatte.

Haug berichtete, dass im Jahr 2024 alle Einheiten nochmals aufgestockt wurden, da die Warteliste der Anfragen lang ist. Derzeit trainieren 143 Mitglieder, 18 Kampfschlümpfe – zudem gibt es einen laufenden Erwachsenen-Anfängerkurs in zwölf Einheiten im eigenen Dojang. Jedes Mitglied ab Gelbgurt hat die Möglichkeit zwei bis vier Mal in der Woche zu trainieren. Es finden regelmäßig Frauenselbstverteidigungskurse statt – Anfragen an: info@taekwondo-kaufbeuren.de.

Viele Trainer und eine Großmeisterin

Zehn Trainer zeigen sich derzeit für die Entwicklung des Vereins verantwortlich, die alle eine Trainerlizenz der bayerischen Taekwondo Union haben – vom Assistenztrainer bis zum Trainer A Schein. Zudem wurden vier neue Hilfstrainer gewonnen. Maik Niepelt (4. Dan) legte 2024 die Prüfung zur Prüfer C Lizenz ab, sodass der Verein zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zwei Prüfer hat (Zimmermann A-Lizenz). Dorine Heckl hat zudem die Prüferlizenz für das Deutsche Sportabzeichen.

Sportliche Highlights gab es 2024 viele: Zu ihrem 40. Taekwondo Jubiläum machte sich die Vorsitzende selbst das größte Geschenk und legte im April die Prüfung zum 6. Dan ab – und ist somit „Großmeisterin“.

Bei den bayerischen Meisterschaften im Formenlaufen holte sich Markus Knab Gold, bayerische Vizemeister wurden Anna Paul und Raphael Hafenmaier. Bei den bayerischen Meisterschaften im Vollkontakt sicherten sich Leonard Präg und Miriam Sesin Bronze. Außergewöhnliche Erfolge für einen Breitensportverein, der eigentlich eine andere Zielsetzung hat. „Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu stärken, Selbstbewusstsein zu entwickeln und Taekwondo als Ganzheitliches zu betrachten. Der soziale Aspekt spielt in unserem Verein eine sehr große Rolle“, sagte Haug.

Bayerische Meisterin Miriam Sesin neue Jugendwartin

Sechs Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: Moritz Kranz, Tobias Haug, Klaus Wolk und Raphael Hafenmaier für 10 Jahre, Susanne Scheiterbauer für 20 Jahre und Benjamin Peter für 30 Jahre. Nachdem Dorine Heckl nach über 20 Jahren ihren Rücktritt als Jugendwartin erklärt hatte, wurde Miriam Sesin (27/3. Dan) als neue Jugendwartin gewählt. Haug bedankte sich bei Heckl für ihren außerordentlichen Einsatz mit einem Gutschein und einem Blumenstrauß. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt wiedergewählt: Vorsitzende Michaela Zimmermann, Zweiter Vorsitzender Haug, Schatzmeister Bieler sowie Schriftführer Benjamin Peter.

Zum Jahresende stehen noch zwei Gürtelprüfungen an. Bei den ersten beiden Gürtelprüfungen im Jahr 2024 nahmen bereits 52 Kinder mit Erfolg teil. Auch bei der letzten Prüfung des Jahres werden noch mal über 40 Personen an den Start gehen, bevor es in die Weihnachtspause geht.