Kreisliga: Auf dem richtigen Weg

Der SV Mauerstetten hat in der Kreisliga wieder die Kurve bekommen und gewonnen. Der BSK Neugablonz kam zu Hause nur zu einem Remis, während Pforzen erneut eine knappe Niederlage gegen ein Topteam einstecken musste.

SV Mauerstetten erreicht sein klares Ziel

SV Mauerstetten: Verdienter Heimsieg für den SVM: Mit 3:0 hat die Elf von Trainer Uwe Zenkner den Türk Spor Kempten bezwungen und zeigte die erhoffte Reaktion auf die bittere Niederlage der Vorwoche. „Das war ein verdienter Arbeitssieg. Wir haben uns in einigen Bereichen verbessert, haben aber noch einige Aufgaben vor uns“, bilanzierte Zenkner. Tobias Junginger, der mit viel Einsatz und einem Doppelpack glänzen konnte, war natürlich zufrieden: „Es war unser klares Ziel, drei Punkte zu holen. Wir haben konzentriert gespielt, wenige Fehler gemacht. Das war der Unterschied.“ Durch den Heimerfolg bleibt der SV Mauerstetten an der Spitzengruppe dran. Damit das so bleibt, muss die Leistung in den kommenden Partien bestätigt werden.

BSK wartet auch noch auf ein Sportgerichtsurteil

BSK Olympia Neugablonz: Wichtiger Punktgewinn für den BSK: Die Schmuckstädter holten ein 1:1 gegen den TSV Obergünzburg, lagen allerdings zurück. „Mit Glück kannst du dieses Match auch gewinnen, mit Pech aber auch verlieren“, bringt es Headcoach Nicolas Zenkner auf den Punkt. Gaben die Hausherren im ersten Durchgang den Ton an, so erspielten sich die Günztaler in den zweiten 45 Minuten einige Chancen, wobei den BSK auch einmal ein Pfostenschuss rettete. Dass selbst die Platzverhältnisse zu dieser Jahreszeit nicht optimal sind, kam erschwerend hinzu. „Dass wir uns nach dem Rückstand wieder zurückgekämpft haben, ist ein gutes Zeichen: Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Zenkner. Denn die Vorbereitungsphase verlief alles andere als optimal. Noch keine Rückmeldung gibt es vonseiten des Sportgerichts des Bayerischen Fußball-Verbandes. Nach dem Spielabbruch beim Stand von 2:0 gegen den FC Türksport Kempten zur Pause, muss der BSK auf die finale Entscheidung warten. Derzeit liegen die Schmuckstädter bei einem Spiel weniger und 23 Punkten weiterhin auf dem neunten Rang.

SV Pforzen gewinnt Selbstvertrauen aus zwei Niederlagen

SV Pforzen: Wie in der Vorwoche hat der SVP nur knapp einen Punktgewinn gegen ein Spitzenteam verpasst und gegen den neuen Tabellenführer TV Weitnau mit 0:1 verloren. Auch diesmal können das knappe Ergebnis und die Art und Weise, wie die SVP-Defensive die stärkste Offensive der Liga in Schach gehalten, als Erfolg verbucht werden, wie auch Abteilungsleiter Christian Geiger betont: „Wir waren wieder am Rande eines Punktgewinns gegen ein Team von der Tabellenspitze. Daher sind wir sehr zufrieden mit unserem Auftreten.“ Zwar hatte Weitnau noch gute Gelegenheiten zu einem zweiten Tor, die aber alle vom starken SVP-Keeper Dennis Schmitz und seinen gut aufgelegten Vorderleuten zunichtegemacht wurden. Aber das Spiel wäre möglicherweise anders verlaufen, hätte der SV Pforzen nach der Pause eine dicke Chance zur Führung genutzt. Dass am Ende keine Punkte zu Buche standen, konnte Geiger verschmerzen: „Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen, aber in solchen Spielen kann man sich Selbstvertrauen holen. Und das haben wir in den beiden Spielen nach der Winterpause auf jeden Fall getan.“ Mit diesem Selbstvertrauen soll es in den kommenden Spielen mit den ersten Punkten des Jahres klappen.

TSV Oberbeuren vor wichtigem Spiel

TSV Oberbeuren: Der TSV Oberbeuren hatte spielfrei, aber tritt heute ab 19 Uhr beim Tabellenletzten VfB Durach II an.