Köpfchen gefragt

In der Kreisliga Allgäu Süd steht der zweite Spieltag nach der Winterpause an. Mauerstetten sollte nach der Auftaktniederlage aufgewacht sein. Neugablonz will weiter seine gute Form zeigen und Pforzen mehr Ertrag durch seine Leistungen sehen.

SV Mauerstetten trifft auf unangenehmen Gegner

SV Mauerstetten: Wiedergutmachung lautet das Motto beim SVM nach der Niederlage vorigen Sonntag. Dabei erwartet der SVM mit dem Türk Spor Kempten einen traditionell unangenehmen Gegner, der seine bisherigen drei Ligaduelle beim SV Mauerstetten jeweils gewonnen hat. Die Kemptener sind mit zwei Niederlagen in 2025 gestartet und brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Dem will SVM-Coach Uwe Zenkner mit seiner Mannschaft aber einiges entgegensetzen. „Wir müssen unser Passspiel verbessern und dem Gegner keine Räume lassen“, gibt er die Marschroute vor. Wenn dies gelinge, könne sein Team Türk Spor offensiv unter Druck setzen und schnelle, gefährliche Angriffe starten. „Wir hoffen, dass uns das gelingt und die drei Punkte in Mauerstetten bleiben.“

BSK Olympia Neugablonz mit breiter Brust

BSK Olympia Neugablonz: Mit breiter Brust geht der BSK in seine nächste Pflichtaufgabe in der Kreisliga. Nach dem Spielabbruch gegen Türk Spor Kempten beim Stande von 2:0 zur ersten Halbzeit – die Entscheidung des Sportgerichts steht noch aus – wollen die Schmuckstädter bei ihrem Heimspiel am Samstagnachmittag ab 15 Uhr im Waldstadion gegen den TSV Obergünzburg drei Punkte einfahren. Die Günztaler verloren vergangenes Wochenende auswärts gegen den TSV Kottern mit 2:3, aber liegen als Achter in der Tabelle einen Rang vor Neugablonz. Das Hinspiel konnten die Schmuckstädter souverän mit 4:1 für sich entscheiden. Wichtig ist es, dass das Team von Trainer Nicolas Zenkner genauso druckvoll und konsequent auftritt, wie jüngst bei den 45 Minuten gegen Türk Kempten. Die Zweite Mannschaft des BSK erwartet im Anschluss Türk Gücü Füssen zum Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 6. Anpfiff im Waldstadion ist um 17.15 Uhr.

SV Pforzen hat das nächste Topteam zu Gast

SV Pforzen: Der SVP hat am Sonntag ab 15 Uhr ein Heimspiel. Das ist gut. Der Gegner aber ist schlecht, nämlich der starke TV Weitnau. Die Oberallgäuer liegen derzeit auf Platz 3. mit 38 Punkten. Pforzen hat nur 22 Zähler. Doch der SV Pforzen ist nach seinen Testspielergebnissen wider Erwarten gut aus der Pause gekommen: Zum Auftakt verlor er zwar, aber nur knapp gegen den Tabellenzweiten Seeg. Vielleicht ist dieses Mal ein Punkt möglich.

TSV Oberbeuren muss erst am Dienstag ran

TSV Oberbeuren: Der TSVO hat am Wochenende frei. Dafür muss das Team am Dienstagabend ab 19 Uhr beim VfB Durach II antreten. Für das wichtige Spiel beim Tabellenvorletzten haben sich die Oberbeurer sicherlich einen besseren Termin gewünscht.