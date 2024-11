100 „Wohnungen im mittleren Preissegment“ in Kaufbeuren geplant - doch der Bau verzögert sich

Neue Perspektiven für den „Blasiusblick“, das geplante Wohnviertel auf dem früheren Wünstel-Gelände westlich der Kaufbeurer Stadtmauer: Eigentlich sollten hier sowie auf einem Areal an der Hölzlestraße/Apfeltranger Straße ab dem kommenden Frühjahr gut 100 Wohnungen gebaut werden. Doch das Großprojekt, das die Stadt in Eigenregie verwirklichen will, verzögert sich.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baukosten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis