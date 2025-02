Doppelwumms in Slowenien und Österreich

Zum Jahresbeginn ist die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu (TGA) auf zwei internationalen Turnieren gleichzeitig gestartet. So kämpften die Allgäuer Schüler in Slowenien auf den Red Power Open in Bistrica, einem Partnerverein der TGA. Die Jugend A und Erwachsenen des Allgäuer Teams testeten das neue Messsystem in Innsbruck auf den Golden Roof Open. Für beide Teams war es ein erster Test nach zwei Trainingscamps in den Weihnachtsferien, bevor es im März wieder mit den Final-8 Turnieren, eine Turnierserie der DTU, losgeht.

Schülerteam der TGA in Slowenien

Sehr erfolgreich war das Schülerteam in Slowenien. Mit nur sieben Teilnehmern belegten sie, unter der Leitung von Trainerin Mariia Leliukh (Schwangau) den erfreulichen zweiten Platz in der Teamwertung. In der Kategorie Schüler bis 24 Kilo belegte Maxim Leliukh aus Schwangau den ersten Platz. Milana Kipenko erkämpfte sich in der Kategorie bis 44 Kilo genauso wie ihre Teamkollegin Kseniia Kalnytska bis 55 Kilo (beide Füssen) ebenso die Goldmedaille.

Icon Vergrößern Viele Medaillen gab es für die TGA bei den „Red Power Open“ in Slowenien. Foto: TGA Icon Schließen Schließen Viele Medaillen gab es für die TGA bei den „Red Power Open“ in Slowenien. Foto: TGA

Auch für drei Mädchen aus Marktoberdorf regnete es Gold: So belegte Mariia Podobna bis 51 Kilo, Olha Podobna bis 47 Kilo und Movchan Kristina den ersten Platz. Zudem erkämpfte Mykhailo Umunskyi in der Kategorie Schüler bis 53 Kilo den dritten Platz. Die Herren und Jugendlichen hingegen starteten in Innsbruck bei den Golden Roof Open. Dabei wurde erstmals das elektronische Wertungssystem Daedo 3 genutzt. Für die Sportler war das Turnier eine gute Möglichkeit, das System unter internationalen Bedingungen zu testen.

Kaufbeurer Taekwondoka überzeugen

Christof Zimmer (Marktoberdorf) musste sich im Schwergewicht in der Vorrunde geschlagen geben. Nicolas Knecht startete erstmals in der Herrenklasse und konnte dort gleich überzeugen – er belegte in der Klasse bis 58 Kilo den dritten Platz. Philipp Knecht (beide Hirschzell) startete in der Klasse Jugend A bis 51 Kilo. Für ihn war dies ebenfalls ein Wechsel in eine neue Gewichtsklasse. In der zeigte er sich in den Vorkämpfen sehr überlegen – erst im Finale musste er sich denkbar knapp geschlagen geben. Robert Triebel startete auch in einer neuen Gewichtsklasse, im Schwergewicht plus 80 Kilo. Auch er zeigte sich in den Vorkämpfen sehr überlegen. Und das Finale gegen einen körperlich überlegenen Gegner konnte der Kaufbeurer durch einen taktisch guten Kampf klar für sich entscheiden.

Schon stehen nächste Turniere an

Als nächstes Turnier startet die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu wieder gemeinsam bei den Schwabach Open im März. Zudem stehen im März die Dutch Open in Eindhoven an – einem Nominierungsturnier für die Europameisterschaft. Bei der TGA läuft der Trainingsbetrieb nach den Wintercamps auch wieder auf vollen Touren. Trainingszeiten und Informationen zum Verein gibt es unter: www.taekwondo-allgaeu.de.