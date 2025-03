Zuckerfest in der Blösch-Halle - 1000 Muslime feiern das Ende des Ramadan

Rund 1000 Muslime haben am Sonntagmorgen in der Blösch-Halle auf der Flohwiese in Pforzen das Zuckerfest begangen und sich zum Festgebet versammelt. Das Zuckerfest ist einer der höchsten Feiertage im Islam und markiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. Für die muslimische Bevölkerung ist es eines der bedeutendsten Feste.

Moschee in der Danziger Straße zu klein für so viele Menschen

Da es in diesem Jahr auf einen Sonntag gefallen ist und die Verantwortlichen der Moschee in der Danziger Straße daher mit vielen Teilnehmern gerechnet hatten, verlegten sie die Feier kurzerhand nach Pforzen. Viele Gläubige brachten eigene Gebetsteppiche mit. Gemeinsam beteten und verneigten sie sich gen Osten, in Richtung Mekka.

Etwa 1000 Muslime beten am Sonntagmorgen in der Blöschhalle zum Ramadan-Ende und zum Zuckerfest das Festgebet. Foto: Mathias Wild

Die Räume der Ditib-Moschee wären für einen derart großen Ansturm nicht ausreichend gewesen. Bei den Feierlichkeiten wurde erneut der Wunsch nach einer neuen, größeren Moschee in Kaufbeuren geäußert.

Vor sieben Jahren lehnten die Wähler in Kaufbeuren den Neubau einer Moschee auf einem städtischen Grundstück in einem Bürgerentscheid deutlich ab. Die bestehende Moschee in der Danziger Straße, mitten in einem Wohngebiet, platzt besonders zu Hochfesten aus allen Nähten. Die islamische Gemeinde ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, nicht zuletzt durch den Zuzug zahlreicher Geflüchteter aus dem Nahen Osten.