Freude, aber auch Sorge - Syrer in Kaufbeuren blicken auf ihr Land

Tausende Syrerinnen und Syrer in Bayern haben Anfang der Woche den Sturz des Diktators Assad in ihrer Heimat gefeiert. Doch neben Freude und Erleichterung stellen sich Menschen in Kaufbeuren, die einst aus dem Land geflüchtet sind, auch die Frage nach der Zukunft. „Ein Albtraum ist zu Ende“, sagt Ahmad Hendi (36), der im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren als Pflegefachmann arbeitet.

