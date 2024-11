105-jährige Kemptenerin erzählt ihr Leben: Exekutionskommando überlebt

In Kempten leben über 20 Senioren, die älter als 100 Jahre sind. Eine von ihnen ist Traude Myrdzik. Sie wuchs im Sudetenland auf, erlebte Flucht und Vertreibung, Todesangst und Neuanfang. Jetzt ist sie 105 Jahre alt und sagt unter Tränen: „Die Heimat zu verlieren ist eine so tiefe Wunde, die bis heute schmerzt.“

Die agile Seniorin wuchs zusammen mit ihre Bruder Bruno in Nesselsdorf auf, das liegt bei Neutitschein im mährisch-schlesischen Grenzgebiet. Heute heißt der Ort Kopřivnice und gehört zu Tschechien. „Wir hatten kein Telefon und kein eigenes Auto. In meinem Heimatort erlebte ich noch, wie die Spanische Grippe wütete.“ Ihr Vater war Werkmeister bei den 1923 gegründeten Tatra-Autowerken und so war es klar, dass sie nach dem Abschluss einer kaufmännischen Schule als Sekretärin bei Tatra begann. Sie war 20, als der Zweite Weltkrieg entfesselt wurde. Sie war verliebt, doch der Krieg machte ihre gemeinsamen Pläne zu Nichte.

Sudetenland von russischen Truppen überrollt

Sechs Jahre später wurde das Sudetenland von russischen Truppen überrollt. „Wir wollten fliehen, aber die Grenze nach Deutschland war geschlossen.“ Es folgten die schrecklichsten Augenblicke ihres Lebens. „Meine Mutter und ich wurden von Soldaten aus dem Haus geholt. Wir standen schon mit erhobenen Armen an der Wand und sollten erschossen werden. Die Soldaten hatten die Gewehre schon im Anschlag.“ Doch dann hatte ein Offizier Einsehen mit den beiden Frauen, holte sie aus der Reihe und schickte sie nach Hause.

Selbst das eigene Fotoalbum musste sie zurücklassen

Traude Myrdzik wurde ausgewiesen: „Ich hatte so gut wie kein Gepäck. Alle persönlichen Dinge wie mein Fotoalbum blieben zurück.“ Mit dem Zug ging es nach Bayern, alleine, ohne ihre Familie. Endstation war das oberfränkische Oberkotzau bei Hof. „Meine Eltern und mein Bruder kamen später nach. Als Heimatvertriebene waren wir in dem Dorf nur geduldet.“ In einer Porzellanfabrik fand sie trotzdem Arbeit und wechselte in den 1960er Jahren nach Würzburg: „Ich habe bis zur Rente im Büro gearbeitet.“ Sie liebte das Skifahren, Langlaufen, Bergwandern und Schwimmen.

Im Ruhestand ins Allgäu gezogen

Im Ruhestand zog es Traude Myrdzik ins Allgäu zur Familie ihres Neffen. Ihre alte Heimat hat sie nie wieder gesehen. Seit dem Jahr 2017 lebt sie im Hoefelmayrpark, erst im Betreuten Wohnen, seit diesem Jahr in der Pflege. Sie wird von ihren Mitbewohnern für ihr hohes Alter und ihren Humor geschätzt. Auf die Frage, wie man 105 Jahre alt wird, sagt sie verschmitzt: „Vermutlich, weil ich nie geheiratet habe.“