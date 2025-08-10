100 Tage Regina Lässer-Dorn in Betzigau: „Es zahlt sich aus, mutig zu sein“

Frau Lässer-Dorn, 100 Tage, das klingt viel, vergeht aber schnell. Haben Sie sich schon eingelebt?

REGINA LÄSSER-DORN: Ja, ich habe mich sehr gut eingelebt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich sehr gut aufgenommen, wir sind ein super Team. Auch mit dem Verlauf der ersten Rats- und Ausschusssitzungen bin ich zufrieden. Da habe ich einen sehr engagierten Gemeinderat, mit welchem ich die Dinge gut gemeinsam vorwärts bringen kann.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87488 Betzigau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis