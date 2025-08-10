Icon Menü
100 Tage Regina Lässer-Dorn in Betzigau: „Es zahlt sich aus, mutig zu sein“

Interview

100 Tage Regina Lässer-Dorn in Betzigau: „Es zahlt sich aus, mutig zu sein“

Regina Lässer-Dorn ist seit 100 Tagen Bürgermeisterin von Betzigau. Im Interview erzählt sie von ihren ersten Wochen, aktuellen Projekten und bewegenden Überraschungen.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Ist bereits 100 Tage im Amt: Regina Lässer-Dorn, Bürgermeisterin von Betzigau (Oberallgäu).
    Ist bereits 100 Tage im Amt: Regina Lässer-Dorn, Bürgermeisterin von Betzigau (Oberallgäu). Foto: Ralf Lienert

    Frau Lässer-Dorn, 100 Tage, das klingt viel, vergeht aber schnell. Haben Sie sich schon eingelebt?
    REGINA LÄSSER-DORN: Ja, ich habe mich sehr gut eingelebt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich sehr gut aufgenommen, wir sind ein super Team. Auch mit dem Verlauf der ersten Rats- und Ausschusssitzungen bin ich zufrieden. Da habe ich einen sehr engagierten Gemeinderat, mit welchem ich die Dinge gut gemeinsam vorwärts bringen kann.

