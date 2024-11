Lachen im Minutentakt

Lachen macht frei, entspannt, lockert Körper und Seele. So einfach ist das. Na ja, ganz so dann doch wieder nicht. Der Alltag, in dem man steckt, gibt manchmal sehr wenig her zum Lachen. Nur gut, dass es Menschen gibt, die andere beharrlich zum Lachen bringen, Humoristen und Komikerinnen, Wortverdreher und Komödiantinnen und sonstige Spaßvögel. Und dazu gehört auch eine putzmuntere Improtheater-Truppe aus Kempten. „Die WendeJacken“ bringen seit 20 Jahren große und kleine Menschen zum Lachen. Das war auch bei der Jubiläumsshow im proppenvollen Stadttheater nicht anders. Drei Stunden lang zündeten sie ein Impro-Feuerwerk, das das Publikum zum Schmunzeln wie zum Brüllen brachte.

Die Wendejacken legten auf der Stadttheater-Bühne auch ein Tänzchen hin: (von links) Max Kinker, Norman Graue, Lorna Monaghan, Jonas Schönberger und Nadine Viktor. Foto: Martina Diemand

Normalerweise wird bei einem Jubiläum im Archiv nach Erinnerungen gestöbert. Doch bei den Wendejacken ist das nicht so einfach. Denn ihre Kunst entsteht aus dem Moment heraus, ist flüchtig, vergeht wie eine Schneeflocke auf der Hand. „Es gibt keine Aufzeichnung, keine Beweise“, sagt Moderatorin Anna Bauer zu Beginn. „Was wir heute spielen, wissen wir nicht so genau.“ Natürlich haben sie aber einiges vorbereitet für ihre Jubiläums-Show „Zeitmaschine der Spontanität“.

Nadine Viktor und Norman Graue haben vor 20 Jahren „Die WendeJacken" in die Spur gebracht. Foto: Martina Diemand

In historisch anmutenden Fantasy-Kostümen erinnern die Wendejacken mit improvisierten, wilden Spielszenen an einschneidende Stationen ihrer Geschichte, die ab dem Jahr 2004 von Norman Graue und Nadine Viktor wesentlich geprägt wurde, wofür die beiden eine riesige Duplo-Geburtstagstorte bekommen. Viele Formate haben die Wendejacken in all den Jahren ausprobiert, und einige stellen sie an ihrem Jubelabend vor. Regisseur ist wie immer das Publikum, das drei Stichworte für die Spielerinnen und Spieler liefert. Und dann heißt es auch schon 5, 4, 3, 2, 1 - los!

Auch die Jungen mischen bei den Wendejacken schon fleißig mit (in der Mitte die Moderatorin der Jubiläumsshow, Anna Bauer). Foto: Martina Diemand

Zum Prusten sind etwa eine Safari in der Antarktis, ein Nachbarschaftsstreit beim Schneeschaufeln, ein Ausflug in eine Psychatrieanstalt oder ein Musical über ein fliegendes Laserschwert. Zünftig geht es beim „Impro-Stadl“ zu, bei dem Wirtin Resi (Nadine Viktor) es gern sehen würde, wenn der fesche Schorsch (Max Kinker) nach „15 Jahre Herumschwanzeln“ endlich um die Hand ihrer schüchternen Tochter Lena (Anna Bauer) anhalten würde. Ein „Blind Date“ verortet das Publikum im Moor, was zu herrlichen Slapstick-Einlagen des spielfreudigen Ensembles führt, bei dem auch Jonas Schönberger und Lorna Monaghan regelmäßig für Lachsalven sorgen.

Spontan und immer hochemotional: Die Wendejacken (von links Anna Bauer, Max Kinker und Jonas Schönberger). Foto: Martina Diemand

Improtheater, das wird auch an diesem Abend deutlich, lebt von Spontanität, Spiellust und Schlagfertigkeit. Und so kommt es immer wieder vor, dass die Spielerinnen und Spieler auch über sich selbst lachen. Eine aufmerksame Band mit Andreas Schütz, Magnus Dauner, Tim Lau und Patrick Lutz begleitet die Szenen mit Musik und passenden Geräuschen. Ja, die Wendejacken sind längst eine große Familie, und so mischen auch die Jugendgruppen „szenenLeben“ und „Eingang/Ausgang“ sowie die Kinder-Improschule fleißig mit und stehen beim Geburtstagslied „20 Jahre Wendejacken - 20 Jahre Impro-Spaß“ auf der Bühne.

Applaus, Applaus - auch fürs Publikum: Im ausverkauften Kemptener Stadttheater boten die Wendejacken eine rasante und facettenreiche Impro-Show zum 20-jährigen Bestehen. Foto: Martina Diemand

Am Ende gibt es donnernden Applaus im Stehen, ein paar Glückstränen bei den Mitwirkenden und freudestrahlende Gesichter bei den Zuschauenden. Ja, lachen tut gut - und der Besuch einer Wendejacken-Improshow gehört definitiv ins Vorsorge-Angebot der Krankenkassen.