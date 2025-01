Am 1. März 2025 findet in Kempten der traditionelle Faschingsumzug statt - vorläufig zum letzten Mal. Die Route des Umzugs, den die Faschingsgilde Rottach 97 organisiert, verläuft nämlich an der ZUM vorbei. Die wird künftig umgebaut und die Baustelle versperrt den Weg für den Faschingsumzug für voraussichtlich zwei Jahre.

