Landwirtschaftsschule Kempten wird ab 2025 erweitert - Sicherheitsbedenken bleiben

Kempten soll zum Zukunftsstandort für die Landwirtschaft in Bayern werden. Das habe die Landesregierung im Zuge einer Neustrukturierung beschlossen, teilen Josef Mayr (Vorsitzender des Zweckverbands Landwirtschaftsschule Kempten), Rainer Hoffmann (Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten) und Walter Bircheneder (Geschäftsleiter des Zweckverbands) auf Anfrage unserer Redaktion mit. 2025 startet deshalb die Erweiterung der Landwirtschaftsschule am Adenauerring. Investitionen von knapp fünf Millionen Euro sind für das Projekt eingeplant - das sei nötig, um mit einem „starken Schulstandort“ den künftigen Herausforderungen zu begegnen.

