Junge Frau wegen illegaler Prostitution in Untersuchungshaft

Die Bundespolizei Kempten hat am Mittwoch eine wegen der Ausübung verbotener Prostitution gesuchte Frau verhaftet. Die Beamten hatten die 33-Jährige am Mittag bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Rottachtal-Ost an der A7 aufgegriffen.

Der 33-Jährigen wird in drei Fällen illegale Prostitution vorgeworfen

Mit ihr saßen fünf weitere Personen in einem Kleintransporter. Bei ihnen gab es keinerlei Beanstandungen, während der Fahndungscomputer der Polizei bei der Überprüfung der 33-Jährigen gleich drei Meldungen anzeigte. Gegen sie lag unter anderem ein erst fünf Tage alter Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hechingen wegen Ausübung der verbotenen Prostitution vor.

Die Frau hatte einen Teil ihrer Strafe bereits bezahlt, die ausstehenden Justizschulden beliefen sich allerdings noch immer auf 4700 Euro. Diese trieb die Bundespolizei schließlich ein.

Offenbar Zimmer angemietet und dort sexuelle Dienstleistungen angeboten

Des Weiteren lag gegen die 33-Jährige bereits seit vergangenem März ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Deggendorf vor - ebenfalls wegen Ausübung verbotener Prostitution. Sie soll in einer Gemeinde in Niederbayern ein Zimmer angemietet und dort über das Internet sexuelle Dienstleistungen angeboten haben.

Auch die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte nach der Frau

Zu guter Letzt sucht die Staatsanwaltschaft Memmingen bereits seit Dezember 2023 per Aufenthaltsermittlung nach der Frau. Ihr soll wiederum ein Strafbefehl wegen illegaler Prostitution ausgehändigt werden.

Die Bundespolizisten führten die 33-Jährige am Donnerstagvormittag beim Amtsgericht Deggendorf vor und brachten sie anschließend in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Regensburg.

