Abt stellt Ur-Quattro vor - und lockt Promis nach Kempten

Große Show bei Abt Sportsline in Kempten. Unter dem Titel „Abt and Friends“ begrüßte Firmenchef Hans-Jürgen Abt zusammen mit Ehefrau Christina und den beiden Kindern Daniel und Marina 250 Gäste aus aller Welt am Firmensitz in Kempten. Im Mittelpunkt stand die Präsentation von neuen exklusiven Sportwagen mit bis zu 1000 Pferdestärken sowie die Rennteams für die DTM und das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

