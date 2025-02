In diesem Kemptener Stadtteil schnitt die AfD besonders stark ab - Warum?

Hitzige Diskussionen durchbrechen die Stille am Marktplatz im Kemptener Stadtteil Thingers. Drei Männer ringen an einer Parkbank einen Tag nach der Bundestagswahl um Argumente. „Diese Kriegstreiber-Parteien will ich nicht mehr unterstützen“, sagt ein 33-jähriger in Arbeitskleidung und mit Kaffee in der Hand. Sein Gegenüber hingegen schüttelt den Kopf über den hohen Zuspruch, den die AfD in dem Viertel erfuhr. 49,3 Prozent aller Stimmen erhielt die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, in dem Stimmbezirk Astrid-Lindgren-Schule II. Mehr als doppelt so viel wie im Rest der Stadt. Ein Besuch in der Hochburg.

In Thingers leben Menschen verschiedenster Herkunft

Die Männer, die an der Parkbank lautstark diskutieren, kennen sich seit ihrer Kindheit. Sind zusammen aufgewachsen. „Wir leben hier zusammen und tolerieren die Meinung des anderen“, sagt ein 35-Jähriger, dessen Vorfahren aus der Türkei nach Deutschland kamen. Dass viele seiner Nachbarn die AfD wählen, die etwa mit „Remigration“ auf Wahlplakaten warb, könne er nicht nachvollziehen.

Icon Vergrößern Zahlreiche Mehrfamilienhäuser sind in Thingers durch Bürgerpark, Spielplätze und Marktplatz miteinander verbunden. Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Zahlreiche Mehrfamilienhäuser sind in Thingers durch Bürgerpark, Spielplätze und Marktplatz miteinander verbunden. Foto: Julia Geppert

Er wünsche sich ein Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, außerdem wirtschaftlichen Aufschwung, sagt der 33-jährige AfD-Wähler, der zu der Gruppe gehört, und kritisiert: „Hier müssen viele Senioren Flaschen sammeln und wir schicken unser Geld in andere Länder.“ Ein 43-Jähriger, der ebenfalls zu dem Freundeskreis gehört, vertraut den Versprechen der Parteien hingegen nicht: „Ich befürchte, dass die AfD zu radikal wird. Da könnte die Zukunft auch für die Ausländer schlecht aussehen, die sie gewählt haben.“ Und diese Menschen gibt es in Thingers.

Er wanderte selbst nach Deutschland ein und wählt jetzt die AfD

Er kam vor fünf Jahren aus Kasachstan nach Deutschland, erzählt ein 35-Jähriger. CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz könne er sich gut als Kanzler vorstellen. Gewählt hat er trotzdem die AfD, was vor allem an den Anschlägen in München, Aschaffenburg und Magdeburg liege, sagt der Mann, der gerade in einem russischen Supermarkt einkaufen war: „Ich bin selbst Vater und habe Angst, dass meinem Kind etwas zustoßen könnte.“

Angst, dass er selbst unter einer stärker werdenden Ausländerfeindlichkeit leiden könnte, habe er nicht. „Ich respektiere die Traditionen und Menschen in Deutschland“, sagt der 35-Jährige. Er ist der Meinung, wer keinen positiven Bescheid nach einem Asylantrag bekommt, solle konsequent abgeschoben werden.

Sie ist schockiert vom Wahlergebnis in ihrem Viertel, sagt eine 31-Jährige auf dem Weg zur Arbeit: „Weil wir hier eigentlich alle zusammenhalten, egal woher wir kommen.“ Ähnlich geht es einer 80-Jährigen. Auch sie schätze den Zusammenhalt und die gute Nachbarschaft in Thingers, sagt sie. Bei dieser Wahl haben sie nach eigener Aussage vor allem Zukunftsfragen bewegt. Für ihre Kinder etwa wünscht sie sich einen sicheren Job und finanzielle Perspektiven. Über den Stadtteil, in dem sie seit 55 Jahren lebt, sagt die Seniorin: „Ich möchte hier nie mehr weg, auch wenn das am Anfang anders war.“

Icon Vergrößern Am Marktplatz in Thingers wird nach der Bundestagswahl stark diskutiert. Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Am Marktplatz in Thingers wird nach der Bundestagswahl stark diskutiert. Foto: Julia Geppert

Wie kann politische Bildung und Zusammenhalt gelingen?

Denn Thingers hat schon einige Herausforderungen erlebt, erzählt Siegfried Oberdörfer, früherer Integrationsbeauftragter und SPD-Stadtrat. In den 1980er Jahren zum Beispiel erhielten die Republikaner viele Stimmen; damals bestand unter Einheimischen die Sorge, dass sie durch die Zuwanderung von Russlanddeutschen Wohnraum verlieren. „Und jetzt haben die Zugewanderten Angst vor den Zugewanderten“, sagt Oberdörfer.

Einsatz für mehr Zusammenhalt zeigte kontinuierlich der Verein Ikarus Thingers. Dieser äußert sich bewusst nicht politisch und versucht, das Zusammenwachsen der verschiedenen Kulturen durch Veranstaltungen, Feste und den Bürgerladen anzuregen. Als ehemaliger Lehrer sieht er nach dieser Wahl noch stärker Bedarf an politischer Bildung an Schulen, sagt Oberdörfer: „Geschichtsunterricht reicht nicht aus.“ Aktuelle Ereignisse, zum Beispiel die Konflikte in Gaza, müssten intensiver besprochen werden.

Auch der Medienkonsum beeinflusse die Stimmung in dem Stadtteil - zum Beispiel weil viele weniger lokale Zeitungen lesen und mehr auf Medien aus ihren Heimatländern vertrauen. Mit Demos ein Zeichen gegen den Rechtsruck zu setzen, ist laut Oberdörfer zwar wichtig und gut gemeint: „Aber Wählerstimmen holt man damit nicht zurück.“

Diese Wahlergebnisse fallen in Kempten auf

Auch im Stimmkreis Astrid-Lindgren-Schule I schnitt die AfD mit mehr als 40 Prozent ab, ebenso im Wahllokal in der Molkereifachschule im Kemptener Osten.

Mit insgesamt über 30 Prozent landete die CSU bei Erst- und Zweitstimme in Kempten auf Platz eins. Ihr bestes Ergebnis erzielt die Partei in Leubas mit 41,1 Prozent.

Während die Grünen-Kandidatin Andie Wörle in der Stadt insgesamt mit 14,2 Prozent auf Platz 3 landete, hatte sie im Stimmbezirk Schwaigwiesschule mit 20,9 Prozent annähernd so viele Unterstützer wie Mechthilde Wittmann von der CSU.

Während CSU- und Grünen-Wähler vermehrt per Briefwahl abstimmen, wählten AfD-Wähler in Kempten deutlich lieber an der Urne.