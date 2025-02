400 Aussteller auf 80.000 Quadratmetern - das ist die Agrarschau Allgäu 2025

Der Faschingsumzug ist vorüber, die nächste Dietmannsrieder Großveranstaltung wirft ihre Schatten bereits voraus: Von 24. bis 28. April findet wieder die Agrarschau Allgäu statt. Und auch hierfür haben Planungen längst begonnen.

Neben dem Veranstalter beschäftigt das auch Ehrenamtliche - etwa die Feuerwehr. Die Vorbesprechungen zur diesjährigen Messe haben bereits begonnen, sagt der Dietmannsrieder Kommandant Patrick Kohl. Weitere werden folgen und natürlich gibt es auch während der Messetage selbst viel zu tun. Jedoch: Seit das Brandschutzkonzept des Bebauungsplans gilt, sei es wesentlich einfacher.

Lesen Sie hier: Diese Menschen machen die Agrarschau Allgäu möglich: Ein Besuch vor Ort

Seither stehe dort ein Löschfahrzeug, das täglich in zwei Schichten von neun Kräften besetzt ist. Dabei wechseln sich die Dietmannsrieder Wehren ab, insgesamt sind während der Messetage etwa 110 Menschen für die Feuerwehr im Einsatz. Sonntags gebe es eine Extraschicht, um das hohe Verkehrsaufkommen zu regeln, sagt Kohl.

Agrarschau Allgäu 2025 in Dietmannsried: Das sind Termine, Programm, Aussteller, Details

Veranstalter Thomas Diepolder macht die diesjährige Messe schon wieder Spaß: „Es gibt noch immer Buchungsanfragen - aber seit Dezember sind sämtliche Stände vergeben.“ Etwa 400 Aussteller aus ganz Europa werden wieder auf dem über 80.000 Quadratmeter großen Gelände ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

Auffällig sei, dass es sehr viele Anfragen von Photovoltaik-Firmen gab. Sie seien zwar nicht mehr alle untergekommen. „Aber wir hätten allein zu diesem Thema eine kleine Messe machen können“, sagt Diepolder. Manche Firmen kommen zum wiederholten Male und buchen nun größere Flächen, andere sind neu.

Lesen Sie hier: „Ich will doch bei euch bleiben“: Allgäuer Familie kämpft gegen die Leukämie des Vaters

Wann findet die Agrarschau Allgäu 2025 in Dietmannsried statt?

Heuer findet die siebte Agrarschau statt - und mittlerweile ist die junge Messe im Bereich der schwarzen Zahlen angelangt, sagt Diepolder. Immer wieder könne er investieren, etwa in Maschinen wie einen Teleskoplader für Auf- und Abbau. Außerdem habe er eine bisher gepachtete Parkplatzfläche gekauft.

Icon Galerie 40 Bilder Über 400 Aussteller bei Messe in Dietmannsried

Spielt heuer endlich das Wetter mit, rechnet Diepolder mit bis zu 100.000 Besucherinnen und Besuchern. 50.000 werden es ihm zufolge aber auf jeden Fall. Neben dem Messegeschehen gibt es wieder ein Volksfest mit Riesenrad, im Bierzelt ist tagsüber und abends Musik geboten. Am Freitag habe sich für 12 Uhr Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt, am Samstag für 14 Uhr Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Außerdem wird am Freitagnachmittag der Trachtengauverband im Milchzelt ein Jugendplatteln veranstalten.

Termin für die Agrarschau Allgäu 2025: 24. bis 28. April

Öffnungszeiten der Agrarschau Allgäu 2025: Messe 9 bis 17.30 Uhr, Festzelt 9 bis 24 Uhr, ab 18 Uhr kostenpflichtig

Lesen Sie auch: Todesdrohung per Sprachnachricht: Rückkehr zur Familie endet im Streit