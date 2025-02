„All Well“: Die bayerische Musik-Großfamilie Well zieht in Kempten eine Riesenshow ab

Das Wichtigste lernt Akustik-Kurator Michael Schönmetzer bei seiner Einführung ins Well-Generationenprojekt ganz zum Schluss: Stofferl Well verbessert seine Aussprache des Namens „All Well“: Nicht englisch „oll well“ sei das auszusprechen, sondern deutsch oder bayerisch „all well“, betont er am Ende eines kurzweiligen Streifzugs durch die Ursprünge der Musik-Familie Well. Von abenteuerlichen Fahrten im VW-Käfer nach Kempten zu Auftritten an Lichtmess gemeinsam mit den Eltern berichtet Stofferl Well, denn „damals hots ja noch gschniebn“ (also geschneit). Eine von Schönmetzer angefragte Wahlempfehlung lehnt Stofferl Well freilich ab: Man dürfe den Leuten das Selberdenken nicht abnehmen, das wäre eine „Entmündigung des Publikums“.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wellkür Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis