Ilerradweg in Kempten gesperrt - das kommt jetzt auf die Radfahrer zu

Radfahrer in Kempten müssen sich in den nächsten Wochen auf Unwägbarkeiten einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird es zu temporären Sperrungen und Behinderungen auf dem Ilerradweg zwischen Eich und Keselstraße kommen.

Grund hierfür ist die notwendige Sanierung der Oberen Illerbrücke im Verlauf des Schumacherrings. Dabei sollen Abplatzungen im Beton repariert werden. In dieser Zeit werden Radfahrer und Fußgänger tagsüber über die Untere Eicher Straße, die Kotterner Straße und die Keselstraße umgeleitet.

So lange sollen die Bauarbeiten am Illerradweg dauern

Als Zeitraum der Bauarbeiten wird vom 15. Oktober bis zum 15. November angegeben. Da die Sanierungsarbeiten witterungsabhängig sind, wird es auch Tage geben, an denen der Ilerradweg wie gewohnt zu befahren ist. Konkrete Tage kann die Stadt Kempten allerdings im Vorfeld wetterbedingt nicht nennen.

Zudem wird auch der obere Weg des Illerradwegs unter der Brücke gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt sei der untere Illerradweg dann durchgängig frei. „Der obere Weg wird nur unmittelbar vor dem Bauwerk gesperrt sein, sodass die Binnenwege durchgängig begangen werden können“, teilt die Stadt Kempten mit.

Illerradweg: Stadt Kempten muss immer wieder eingreifen

Der Illerradweg, der auf insgesamt 150 Kilometern verläuft und sowohl flussaufwärts Richtung Oberstdorf als auch flussabwärts Richtung Ulm befahrbar ist, war in der Vergangenheit schon häufiger gesperrt.

Im September beispielsweise hatte ein Hangrutsch die beliebte Ausflugsroute in der Region erwischt. Auf einer Länge von knapp 100 Metern war der Weg abgerutscht und nicht mehr verkehrssicher befahrbar. Die Stadt sanierte den nördlich von Kempten bei Schlatt betroffenen Abschnitt auf einer Gesamtlänge von 500 Metern.

Auch im März 2023 kam es auf einem Abschnitt zwischen der Oberen Illerbrücke und Hegge zu einer Sperrung nach einem Hangrutsch. Die Arbeiten gestalteten sich damals schwierig, eine aufwendige Sanierung war notwendig.