Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Stau in der Füssener Straße: Busse in Kempten verspäten sich.

Verkehr in Kempten

Staus in der Innenstadt bremsen Busse und Autofahrer aus - „Ende ist absehbar“

Die Sperrung der Kaufbeurer Straße führt zu Verkehrsproblemen in der Füssener Straße. Wann die Autofahrer in Kempten wieder aufatmen können.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Die Sperrung in der Kaufbeurer Straße sorgt derzeit regelmäßig für Verkehrsproblem in Kempten.
    Die Sperrung in der Kaufbeurer Straße sorgt derzeit regelmäßig für Verkehrsproblem in Kempten. Foto: Matthias Becker

    Kein Durchkommen gibt es derzeit in Kempten regelmäßig in der Füssener Straße. Der Grund sind die Bauarbeiten in der Kaufbeurer Straße, die zu einem Rückstau führen. Das ist auch ein Problem für die Busse auf der Strecke, die sich durch den stockenden Verkehr verspäten, erklärte Thomas Kappler, Geschäftsführer der Kemptener Verkehrsbetriebe. Diese Probleme seien aber Folge der Sperrung und hätten nichts mit der neuen Linienführung in der Stadt zu tun. „Das Ende ist absehbar“, informierte Tiefbau-Amtsleiter Markus Wiedemann über die Arbeiten in der Kaufbeurer Straße. „Wir gehen davon aus, dass wir Anfang November fertig werden.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden