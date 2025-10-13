Staus in der Innenstadt bremsen Busse und Autofahrer aus - „Ende ist absehbar“

Kein Durchkommen gibt es derzeit in Kempten regelmäßig in der Füssener Straße. Der Grund sind die Bauarbeiten in der Kaufbeurer Straße, die zu einem Rückstau führen. Das ist auch ein Problem für die Busse auf der Strecke, die sich durch den stockenden Verkehr verspäten, erklärte Thomas Kappler, Geschäftsführer der Kemptener Verkehrsbetriebe. Diese Probleme seien aber Folge der Sperrung und hätten nichts mit der neuen Linienführung in der Stadt zu tun. „Das Ende ist absehbar“, informierte Tiefbau-Amtsleiter Markus Wiedemann über die Arbeiten in der Kaufbeurer Straße. „Wir gehen davon aus, dass wir Anfang November fertig werden.“
Verkehr in Kempten
