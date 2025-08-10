Zwischen langen Wartezeiten und Party-Ekstase: So kommen die neuen Festwochen-Wirte an

Tausende Menschen, die durch die Messestände bummeln, bei Bier und Hendl mit Freunden zusammensitzen und in den Abendstunden wild auf den Festzelt-Bänken tanzen: Die Allgäuer Festwoche hat wieder begonnen.
Allgäuer Festwoche 2025
