Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten: Neue Wirte erleben Debüt mit Höhen und Tiefen

Allgäuer Festwoche 2025

Zwischen langen Wartezeiten und Party-Ekstase: So kommen die neuen Festwochen-Wirte an

Gespannt blicken Gäste auf die drei neuen Gastronomie-Konzepte. Nach drei Tagen ist klar: Einiges muss sich noch einspielen. Vor allem beim Abend-Geschäft.
Von Laura Wiedemann
    Ausgelassene Stimmung herrschte in der „Bauer Stube“ am Samstagabend mit der Band Speckdrum.
    Ausgelassene Stimmung herrschte in der „Bauer Stube“ am Samstagabend mit der Band Speckdrum. Foto: Ralf Lienert

    Tausende Menschen, die durch die Messestände bummeln, bei Bier und Hendl mit Freunden zusammensitzen und in den Abendstunden wild auf den Festzelt-Bänken tanzen: Die Allgäuer Festwoche hat wieder begonnen.

