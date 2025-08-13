Hergricht‘ auf der Allgäuer Festwoche – darauf kommt es beim perfekten Trachtenoutfit an

Das Dirndl festgezurrt? Die Schleife gebunden? Den Schmuck angelegt? Viele Besucherinnen und Besucher putzen sich im traditionellen Allgäuer Gewand für die Festtage auf der Allgäuer Festwoche heraus. Bei manch einem Outfit darf kein Detail fehlen, bei anderen kommt es auf den Tragekomfort an. Wir haben uns auf dem Gelände in der Kemptener Innenstadt umgehört: Von Jung bis Alt – worauf kommt es bei dem perfekten Trachten-Outfit an?
Outfit-Check auf der Allgäuer Festwoche 2025
