Wieder mehr zusammen tanzen: Wie „D'Vorälpler“ Brauchtum aufleben lassen

Nicht nur auf der Bühne traditionelle Plattler vorführen, sondern wieder mehr gemeinsam tanzen: Das war das Ziel des Festabends der „D'Vorälpler“ zu ihrem 90-jährigen Bestehen, erzählt Vorsitzende Hanna Zinth. Mit 23 Jahren ist sie eine der Jüngsten in ihrem Amt und will zeigen, welche Leidenschaft hinter den Traditionen steckt, die der Trachten- und Heimatverein seit seiner Gründung pflegt. Beim Jubiläum im November sei das geglückt, sagt sie: „Wir jungen Leute können noch tanzen. Es gibt nur wenige Gelegenheiten, das zu tun.“ Das soll sich in Zukunft ändern.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis