Seit 23 Jahren lebt Annette Paasch in Spanien. Abstimmen will sie am 23. Februar bei der Bundestagswahl trotzdem. Dass das eine Herausforderung werden könnte, sei ihr bereits im Vorfeld bewusst gewesen. Weil sie das Wählen per Brief aus dem Ausland als zu kompliziert empfand, verzichtete sie in der Vergangenheit teils darauf.

