Am Wochenende: Typisierungsaktion für Leukämie-Patient Erasmus Gerlach - die wichtigsten Termine

Sein Schicksal bewegt derzeit viele Menschen in der Region: Familienvater und Kulturschaffender Erasmus Gerlach hat Leukämie. Um seine Heilungschancen zu erhöhen, finden demnächst mehrere Typisierungsaktionen statt, um eine passende Stammzellenspende zu finden. Registrieren können sich Menschen zwischen 17 und 55 Jahren per Wangenabstrich. Die Termine:

Oy-Mittelberg: Samstag, 15. Februar, 9 bis 13 Uhr in der Aula der Schule Oy.

Kempten: Nach den Vorstellungen „Heimat Mythos Frau“ im Foyer des Theaters in Kempten am 14., 15. und 16. Februar.

Sonthofen: Im Probenraum der Grundschule Altstädten am Mittwoch, 19. Februar, von 16 bis 20 Uhr.

Freunde und Kollegen der Familie organisieren die Typisierungsaktionen. Die Oyer Kita-Kolleginnen von Erasmus Gerlachs Ehefrau Kathrin Gerlach haben die Typisierungs-Aktion am Samstag in Oy auf die Beine gestellt, unterstützt von seinen Kollegen am Theater in Kempten, wo ebenfalls Typisierungen stattfinden. Außerdem ist er Mitglied bei der Theatergruppe „Wir 18“, die eine Aktion in Sonthofen organisiert hat.

Hilfe für Leukämie-Patient Erasmus Gerlach aus Oy-Mittelberg

„Es ist nicht in Worte zu fassen, wir erfahren so unglaublich viel Unterstützung, wir sind unbeschreiblich dankbar“, sagt Kathrin Gerlach. Neben der Planung der Typisierungsaktion helfen Menschen beim Einkaufen, Putzen, Kinderhüten und etwa mit Tankgutscheinen. Eltern, Geschwister, Freunde und Kollegen packen mit an, die Gemeinde und sogar der Kita-Elternbeirat.

