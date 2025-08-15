Das Amtsgericht Kempten hat einen neuen Direktor

Claus Ammann ist der neue Mann an der Spitze des Amtsgerichts Kempten - und gleichzeitig ein alter Bekannter in der Kemptener Residenz. Denn der 53-Jährige, der im Juli die Nachfolge von Peter Koch angetreten hat, war bereits zwei Jahre als leitender Richter am Landgericht und neuneinhalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft tätig. Seit 2019 war der Vater zweier erwachsener Söhne Direktor des Amtsgerichts Sonthofen. Nach sechs Jahren suchte Claus Ammann eine neue Herausforderung und die Nähe zu seinem Wohnort in Kempten.

