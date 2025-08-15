Icon Menü
Amtsgericht Kempten: Wer ist der neue Direktor?

Justiz

Das Amtsgericht Kempten hat einen neuen Direktor

Claus Ammann wechselt von Sonthofen in die Residenz. Wie der neue Mann die Justizbehörde leiten will und warum es für den 53-Jährigen auch eine Rückkehr ist.
Von Michael Mang
    Das Amtsgericht in Kempten hat einen neuen Direktor.
    Das Amtsgericht in Kempten hat einen neuen Direktor. Foto: Ralf Lienert (Archivfoto)

    Claus Ammann ist der neue Mann an der Spitze des Amtsgerichts Kempten - und gleichzeitig ein alter Bekannter in der Kemptener Residenz. Denn der 53-Jährige, der im Juli die Nachfolge von Peter Koch angetreten hat, war bereits zwei Jahre als leitender Richter am Landgericht und neuneinhalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft tätig. Seit 2019 war der Vater zweier erwachsener Söhne Direktor des Amtsgerichts Sonthofen. Nach sechs Jahren suchte Claus Ammann eine neue Herausforderung und die Nähe zu seinem Wohnort in Kempten.

