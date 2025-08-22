Icon Menü
Anton Möller aus Kempten ist ein großes Musiktalent. Er spielt Cello und hat Preise bei Jugend musiziert bekommen.

Erfolge bei „Jugend musiziert“

Großes Musiktalent: Anton Möller ist mit seinem Cello besonders erfolgreich

Anton Möller mag den tiefen, warmen Klang seines Cellos. Der 16-jährige Kemptener hat mit seinem Spiel bei „Jugend musiziert“ die Jurys überzeugt.
Von Harald Holstein
    Musik muss Spaß machen: Anton Möller spielt gerne Cello – am liebsten im Ensemble. Foto: Harald Holstein

    Anton Möller hat in diesem Jahr gleich zwei Erfolge beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Wuppertal erreicht. Der 16-jährige Kemptener bekam beim Vorspiel „Violoncello solo“ einen zweiten Preis zugesprochen. Auch in der Kategorie „Kammermusik mit Klavier“ konnte Möller mit Lena Weizenhofer an der Geige und Kilian Naumann am Klavier die Jury überzeugen. Im Trio holten sie sich mit 23 von 25 möglichen Punkten ebenfalls einen zweiten Preis. Diese Erfolge motivieren Anton Möller, das Spiel auf dem Cello zu intensivieren.

