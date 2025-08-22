Großes Musiktalent: Anton Möller ist mit seinem Cello besonders erfolgreich

Anton Möller hat in diesem Jahr gleich zwei Erfolge beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Wuppertal erreicht. Der 16-jährige Kemptener bekam beim Vorspiel „Violoncello solo“ einen zweiten Preis zugesprochen. Auch in der Kategorie „Kammermusik mit Klavier“ konnte Möller mit Lena Weizenhofer an der Geige und Kilian Naumann am Klavier die Jury überzeugen. Im Trio holten sie sich mit 23 von 25 möglichen Punkten ebenfalls einen zweiten Preis. Diese Erfolge motivieren Anton Möller, das Spiel auf dem Cello zu intensivieren.

