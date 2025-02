„Wir wollen heile unten ankommen“: Welche Rolle spielt Alkohol auf Allgäuer Pisten?

Nur einzelne Wolken sind an diesem Tag am Himmel zu sehen. Die Sonne scheint den Skifahrerinnen und Skifahrern ins Gesicht, die auf der Terrasse einer Oberallgäuer Alpe zum Mittagessen eingekehrt sind. Geschäftig laufen Servicekräfte auf der Terrasse hin und her. Sie bringen volle Tabletts an die Tische, darauf auch Bierkrüge und Aperolgläser, und sammeln an anderer Stelle leere Gläser wieder ein. Im Hintergrund läuft Musik, die Stimmung ist gut.

Franziska Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Österreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis