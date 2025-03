Weitnauer jubeln: Gefährliche Kreuzungen werden entschärft

Halleluja! Hurra! Die Reaktionen in Weitnau auf diese Nachricht sprechen für sich: Am 28. April will das Staatliche Bauamt Kempten mit dem Bau zweier Ampelanlagen an der B12 beginnen. Seit über 20 Jahren gelten die B12-Kreuzungen beim Ortsteil Hofen als gefährlich, 2021 wurde sogar ein Junge angefahren, als eine Autofahrerin eine rote Ampel überfuhr. Nun sollen die Knotenpunkte endlich entschärft werden. Für eine weitere Maßnahme steht die Sperrung der B12 an.

