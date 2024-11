Geisterfahrer auf der A980 bei Waltenhofen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mehrere Notrufe meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr einen Geisterfahrer, der auf der A980 bei Waltenhofen in Richtung Autobahndreieck Allgäu fuhr. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg, um den Falschfahrer zu stoppen und den Verkehr zu warnen, berichtet die Polizei. Der Mann war in einem silbernen BMW-Kombi unterwegs.

Geisterfahrer auf der A980 - Polizei sucht Zeugen

Die Beamten hielten ihn schließlich auf der B12 nahe Altdorf (Biessenhofen) an. Bei dem mutmaßlichen Geisterfahrer handelt es sich um einen 76-jährigen Mann. Weil den Polizisten bei der anschließenden Kontrolle der Verdacht kam, dass der Mann nicht mehr voll fahrtauglich ist, beschlagnahmten sie seinen Führerschein.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Fahrt des 76-jährigen Autofahrers beobachtet haben oder selbst gefährdet worden sind. Sie sollen sich bei der Verkehrspolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 melden.

