Wie die Allgäuer im Jahr 2035 leben: „Nur wenige übernehmen noch Verantwortung“

Die AZ-Redaktion diskutiert mit Experten über gesellschaftliche Veränderungen und die Frage, wie die Menschen im Allgäu in zehn Jahren leben werden.
Von Michael Mang
    Ausdauersport liegt im Allgäu im Trend, sagte AZ-Sportchef Thomas Weiß bei der Podiumsdiskussion auf der Allgäuer Festwoche. Das zeige allein schon die Teilnehmer zahl von 3300 Startern beim Allgäu Panorama Marathon (im Bild). Foto: Dominik Berchtold

    Wie werden die Allgäuer im Jahr 2035 leben? – mit drei ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern diskutierten Marina Kraut und Helmut Kustermann von der AZ-Redaktion auf der Stadtpark-Bühne der Festwoche über diese Frage. Mit der Heiligkreuzer Musikkapellen-Vorsitzenden Julia Hengeler, dem Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier und AZ-Sportchef Thomas Weiß sprachen sie über die Zukunft des Allgäuer Vereinslebens, des Tourismus sowie des Spitzen- und Breitensports in der Region.

