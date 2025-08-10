Wie die Allgäuer im Jahr 2035 leben: „Nur wenige übernehmen noch Verantwortung“

Wie werden die Allgäuer im Jahr 2035 leben? – mit drei ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern diskutierten Marina Kraut und Helmut Kustermann von der AZ-Redaktion auf der Stadtpark-Bühne der Festwoche über diese Frage. Mit der Heiligkreuzer Musikkapellen-Vorsitzenden Julia Hengeler, dem Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier und AZ-Sportchef Thomas Weiß sprachen sie über die Zukunft des Allgäuer Vereinslebens, des Tourismus sowie des Spitzen- und Breitensports in der Region.
AZ-Diskussion auf der Festwoche
