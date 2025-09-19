B12-Baustelle bei Kempten: Warum sind hier manchmal keine Arbeiter zu sehen?

Die Sanierung der B12-Brücke zwischen Betzigau und Wildpoldsried zwingt derzeit viele Verkehrsteilnehmende zu Umwegen. Daher wundern sich manche, wenn sie die Baustelle in Fahrtrichtung Ostallgäu passieren - und dort gar keine Aktivitäten sehen.

Ist gar der Zeitplan, wonach die Arbeiten Ende November beendet werden sollen, gefährdet? Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.

B12 bei Kempten gesperrt: Wann ist die Baustelle vorbei?

Zuständig für das Projekt ist beim staatlichen Bauamt Kempten Dr. Christian Hocke. Und der beruhigt: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. „Es wird kontinuierlich gearbeitet, manchmal aber womöglich nur an der Unterseite der Brücke.“ Das könne dazu führen, dass an der Fahrbahn für B12-Fahrer nichts zu sehen ist. Meistens laufen die Arbeiten von 7 bis 17 Uhr.

Wie berichtet, wird das östliche Ende der B12-Brücke saniert. Marodes Material wurde laut Hocke in Fahrtrichtung Kempten bereits abgetragen, nun wird es durch neues ersetzt. Derzeit werde in diesem Bereich betoniert, abgedichtet und die Übergangskonstruktion zwischen Straße und Brücke eingebaut. Wenn das abgeschlossen ist, ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ostallgäu an der Reihe.

B12-Sperrung: Warum ist an der Brückenbaustelle bei Wildpoldsried/Betzigau nichts los?

Das werde grob geschätzt in drei Wochen der Fall sein. Der Verkehr Richtung Ostallgäu wird dann auf die linke Fahrspur verlegt, für den Verkehr Richtung Kempten bleibt die bestehende Umleitung durch Wildpoldsried.

Die B12 ist eine der meistbefahrenen Straßen im Allgäu – auf Höhe von Wildpoldsried und Betzigau im Oberallgäu führt sie wie berichtet allerdings über eine marode Brücke. Das ist bereits länger bekannt, jedoch sollte das Bauwerk im Zuge der B12-Erweiterung ohnehin neu gebaut werden. Das verzögert sich wie berichtet aufgrund von juristischer Auseinandersetzungen jedoch. Deshalb steht nun doch eine Sanierung an: Vom 18. August bis voraussichtlich Ende November laufen laut Staatlichem Bauamt Kempten die Arbeiten. Dafür wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt, die Umleitung führt durch Wildpoldsried.