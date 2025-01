Autofahrer schläft auf der B12 ein: Schwerer Auffahrunfall ist die Folge

Auf der B12 zwischen Weitnau und Waltenhofen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei jetzt berichtet, war der Unfall bereits am Freitagnachmittag passiert. Ein 34-jähriger Österreicher war mit seinem Wagen in Richtung Kempten unterwegs. Etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Waltenhofen schlief er seinen eigenen Angaben zufolge am Steuer ein. Er fuhr mit seinem Wagen auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auf.

Schwerer Auffahrunfall auf der B12 zwischen Weitnau und Waltenhofen

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt. Der Wagen des Verursachers blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Aus dessen Motorraum traten erhebliche Mengen Öl aus. Die Freiwillige Feuerwehr Hellengerst sicherte die Unfallstelle ab und band die Betriebsstoffe ab.

Der linke Fahrstreifen war für etwa drei Stunden gesperrt. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der 34-jährige Verursacher muss jedoch nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

