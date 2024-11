Fischer fordern Sanierung des Bachtelweihers

Wie geht es am Bachtelweiher weiter? Schon lange wird über die Zukunft des beliebten Naherholungsgebiets in Kempten gerungen. Jetzt schaltet sich auch der Eschacher Fischereiverein Kempten in die Diskussion ein, fordert eine schnelle Sanierung des Weihers und warnt vor einem Fischsterben, wenn nicht zeitnah der Schlamm aus dem Gewässer entfernt wird. Im Jahr 2020 hatten der Verein und die Freien Wähler insgesamt 2809 Unterschriften für Erhalt und Sanierung des Weihers gesammelt.

Michael Mang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischsterben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis