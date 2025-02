Bäckerei Jost in Wiggensbach schließt

Schon seit längerem hängt in der Filiale der Bäckerei Jost in Wiggensbach ein Schild - am 28.02. ist sie das letzte Mal geöffnet. Grund für die Schließung sei nicht nur der Standort, sondern insbesondere die Größe der Filiale in Wiggensbach, sagt Stephan Jost, Inhaber der Bäckerei-Kette: „Mittlerweile wollen wir in den Filialen auch Sitzmöglichkeiten anbieten. Dafür ist die Filiale in Wiggensbach zu klein.“

Thomas Eigstler, Bürgermeister von Wiggensbach, bedauert die Schließung der Filiale: „Es ist immer schade, wenn ein Geschäft im Ort schließt, das auch den Ortskern belebt.“ Da die Filiale unmittelbar an einer Straße liegt, sei es auch nicht möglich, Sitzmöglichkeiten für die Gäste draußen vor der Filiale zu schaffen, sagt Eigstler: „Das war früher eine Metzgerei. Drinnen ist nur eine Ladentheke und sonst nicht viel Platz für etwa Stehtische.“

Die Schließung der Filiale käme daher für Eigstler nicht überraschend. Schon seit längerem habe die Schließung der Filiale im Raum gestanden. Auch der Personalmangel sei laut Eigstler sichtbar gewesen, weshalb der Laden nur mehr vormittags geöffnet hatte.

Für die Wiggensbacherinnen und Wiggensbacher hätte die Schließung allerdings keine großen Auswirkungen, meint Eigstler: „Wir sind in der glücklichen Situation, noch mehrere andere Bäckereibetriebe im Ort zu haben. Wir sind gut versorgt.“ Was künftig mit dem Gebäude der Filiale geschieht, weiß Eigstler noch nicht: „Vielleicht wird es verkauft. Vielleicht wird es umgebaut. Das ist Sache der Eigentümer.“

In allen anderen Filialen von Jost im Allgäu ginge es wie gewohnt weiter, sagt Jost. Eine der beiden Mitarbeiterinnen aus dem Standort in Wiggensbach wechsele ins Ostallgäu. Die zweite Mitarbeiterin arbeite dann im Dorflädle Jost in Wiggensbach, den Marianne Jost betreibt. Dort könnten die Wiggensbacher auch nach der Schließung der Filiale weiterhin Backwaren von Jost bekommen, so Stefan Jost.