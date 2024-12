Bäckerei Speiser eröffnet Filiale in Oy

Die Kemptener Bäckerei Speiser eröffnet in Oy-Mittelberg eine neue Filiale - in Zeiten, in denen andere aufgrund von Fachkräftemangel eher Öffnungszeiten einschränken. Mit dem Öffnungstermin am Freitag, 13. Dezember, will das Unternehmen auch das für die Branche so wichtige Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

In den Räumen neben dem Penny-Markt, die sich Speiser mit einer bestehenden Metzgerei teilt, war bis vor etwa eineinhalb Jahren bereits ein Bäcker angesiedelt. Nun wird die Fläche neu belebt. Betriebsinhaber Andreas Speiser sagt, sein Unternehmen sei in der glücklichen Lage, über genügend Personal zu verfügen, um das stemmen zu können. Dennoch seien noch Mitarbeitende in Teilzeit gesucht. Allerdings: Engpässe in der Produktion habe er durch eine Umstellung der Arbeitszeit schließen können.

Statt wie in vielen Backstuben üblich um 2 Uhr nachts, beginne die Schicht nun um 5 Uhr morgens. So können die Mitarbeitenden morgens bereits den ÖPNV nutzen - und den Nachmittag haben sie frei. „Das sind top Arbeitszeiten“, sagt Speiser. Seit der Umstellung im Frühling sei es spürbar leichter, Mitarbeitende zu finden.

Mit Oy-Mittelberg verfügt Speiser über sieben Filialen, außerdem über eine Sommerfiliale am Campingplatz Öschlesee, zwei Brotzeitmobile, die mittags zu Firmen fahren, und zwei Überlandtouren, die Bauernhöfe versorgen. Das nun anstehende Weihnachtsgeschäft sei besonders wichtig, sagt Speiser: Bis auf die Weihnachtsferien sei der Dezember eine tourismusarme Zeit. Damit einher gehen geringere Umsatzzahlen über die Hotels. Gleichzeitig seien hohe Einkaufskosten für adventliche Leckereien zu stemmen. Weihnachten und Silvester - an denen vor allem Baguette gefragt sei - seien umso wichtiger. Sie gehören Speiser zufolge zu den Tagen im Jahr mit dem meisten Umsatz.

Während der Adventszeit würden vor allem Lebkuchen und Birnenbrot gekauft. Stollen zuletzt weniger, was der Allgäuer Bäckerverein nun ändern will, sagt Speiser: Weil viele Menschen Zitronat und Rosinen nicht mögen, habe man neue Rezepturen entwickelt. Heraus kamen die Sorten Blaubeere-Vanille und Orange-Zimt. Zwar könne man mit Preisen aus Supermärkten nicht mithalten. „Dafür erhalten Kunden regionale Produkte, unser Personal lebt im Allgäu und das Geld bleibt hier.“

All das wird nun auch in Oy erhältlich sein. Der Café-Bereich in der Filiale wird neu eingerichtet, dieser Tage laufen noch die letzten Vorbereitungen. Geplant ist ein Frühstücksangebot, die regulären Öffnungszeiten sind: montags bis freitags 6 bis 18 Uhr, samstags 6 bis 14 Uhr, sonntags 7.30 bis 10.30 Uhr.