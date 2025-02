Neue Brücke über Rottach: Das ist geplant

Mehrere Brücken in Kempten sind in einem kritischen Zustand. Darauf hat Markus Wiedemann vom Amt für Tiefbau und Verkehr bereits im vergangenen Jahr hingewiesen. Ein weiteres Bauwerk soll bald erneuert werden: die Brücke über die Rottach am Reichelsberger Weg. Das Gebiet dort ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Neubau werde aber noch nicht heuer errichtet, sondern erst 2026, erklärte Wiedemann im Bauausschuss. Dort erklärte er auch, wie es mit dem Rottachweg weitergeht, der wegen eines Hangrutschs gesperrt worden war.

