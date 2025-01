Ballett-Klassiker in der Big Box Märchenhaftes Ballett: „Royal Classical Ballet“ zeigt in der Big Box in Kempten „Dornröschen“

Märchenhaftes Ballett: Kondition ist bei Tschikowskys „Dornröschen“ gefragt. Die Aufführung des „Royal Classical Ballet“ in der Big Box dauert gut drei Stunden.