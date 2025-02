Vom Clown zum Monster: Sänger Matthias Störmer zeigt viele Gesichter

Viel weiter in den Norden der Republik geht‘s nicht mehr: In Flensburg steht der Bariton Matthias Störmer derzeit auf der Bühne des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters. In der vor 150 Jahren uraufgeführten Johann-Strauss-Operette „Die Fledermaus“ gibt der 35-Jährige die Hauptfigur Gabriel von Eisenstein, einen „vertrottelnden Ehemann, der andauernd ins Fettnäpfchen tritt“, wie der Kemptener im Gespräch sagt. Für den Sänger, der das komödiantische Fach liebt, ist es eine Paraderolle – auch wenn für seinen Bariton die hohen Tenor-Partien anspruchsvoll sind. Eine große Herausforderung war zuvor auch ein Engagement in seiner kärtnerischen Heimat, das ihm an die Nieren ging.

