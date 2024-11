Baugenehmigungen in Kempten gehen leicht zurück

Die Zahl der erteilten Genehmigungen gilt als wichtiger Indikator, wie sich die Baubranche entwickeln wird. In Kempten geht sie ebenso wie die Zahl der Baugesuche leicht zurück. Das geht aus der Bilanz des Kemptener Bauverwaltungs- und Bauordnungsamts hervor, das jetzt im Finanzausschuss seine Budgetvorstellungen für das Jahr 2025 vorstellte. Die Abteilung erzielt Einnahmen großteils aus der Tätigkeit als Baugenehmigungsbehörde.

Bauanträge in Kempten auf den Denkmalschutz geprüft

Insgesamt 498 Baugesuche (506 im Vorjahr) werden voraussichtlich bis zum Jahresende bei der Bauverwaltung eingegangen sein, 401 davon wurden genehmigt. 430 waren es im Jahr 2023. 372 Bürgerinnen und Bürger holten sich eine Auskunft oder wurden beraten (2023: 372), erklärte Bauordnungsamtsleiter Maximilian Bodenmüller. Von 210 auf 153 signifikant gestiegen sind die Fälle, bei denen im Zuge des Bauantrags eine denkmalschutzrechtliche Prüfung durchgeführt wurde.

Große Bauvorhaben in Kempten auf den Weg gebracht

Die größten Bauvorhaben, die seit Herbst 2023 in Kempten genehmigt wurden, waren der Abbruch und Neubau eines Verbrauchermarktes in der Magnusstraße, die Wohnbebauung im Bereich Halde Nord und der Neubau einer Speditions- und Lagerhalle mit Bürogebäude in der Reinhartser Straße. Weitere große Projekte, für die die Baubehörde in dem Zeitraum grünes Licht gab, waren der Umbau von Mietflächen im Fenepark, der Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit 21 Wohneinheiten und einer Tiefgarage in Dornier- und Ellhartser Straße sowie der Bau von 38 Wohnmobilstellplätzen am Illerdamm. Ebenfalls genehmigt wurden ein Mehrfamilienhaus in der Oberwanger Straße, ein Mitarbeiter- und Studenten-Wohnhaus im Haubensteigweg, ein Studentenwohnheim in der Haslacher Straße sowie eine Studierenden-Wohnanlage mit Hostelnutzung in der Immenstädter Straße.

Stadt Kempten rechnet mit „gedämpfter Bautätigkeit“

Für das Jahr 2025 rechnet die Stadt mit einer „etwas gedämpften Bautätigkeit“, erklärte Amtsleiter Bodenmüller. Dennoch rechnet die Behörde mit konstanten Einnahmen und kalkuliert mit einem Haushaltsansatz von 360.000 Euro für 2025 (350.000 Euro im Vorjahr). Die Bauverwaltung verfolge das Ziel, jeden Bauantrag in 90 Tagen zu bearbeiten, erläuterte Bodenmüller auf Nachfrage von Prof. Robert Schmidt. „Das geht aber erst dann, wenn wir vollständige Unterlagen haben“, ergänzte Baureferent Tim Koemstedt. Zwar könne man die Unterlagen inzwischen digital einreichen - was den Austausch zwischen den Ämtern erleichtere. Doch noch fehle eine rechtssichere Möglichkeit, auch die Baugenehmigungen digital zu erteilen.