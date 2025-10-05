Icon Menü
Baum fällt bei Bodelsberg (Durach) auf Zug der Außerfernbahn

Sturm am Samstagabend

Baum fällt bei Bodelsberg auf Zug der Außerfernbahn

Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt, als am Samstagabend ein Baum auf die Außerfernbahn fällt. Der Einsatz war nach einer Stunde wieder beendet.
Von Bastian Hörmann
    •
    •
    •
    Die Feuerwehr Bodelsberg hat am Samstagabend einen Baum zersägt, der zuvor auf einen Zug der Außerfernbahn gefallen war.
    Die Feuerwehr Bodelsberg hat am Samstagabend einen Baum zersägt, der zuvor auf einen Zug der Außerfernbahn gefallen war. Foto: Feuerwehr Bodelsberg

    Am Samstagabend ist bei Bodelsberg nahe Durach ein Baum auf einen Zug gefallen. Wie die Feuerwehr Bodelsberg auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde sie am Samstag um 19 Uhr alarmiert. Ein Baum an der Strecke der Außerfernbahn war während eines Sturms umgekippt und auf einem vorbeifahrenden Zug gelandet.

    Baum auf Zug gefallen: Feuerwehr befreit Waggon der Außerfernbahn

    Laut Kommandant Tobias Steidle maß der Baum etwa 10 bis 15 Zentimeter im Durchmesser. Die Einsatzkräfte leuchteten die Einsatzstelle aus und zersägten den Baum. Der Zug konnte seine Fahrt demnach fortsetzen, verletzt wurde niemand. Um 20 Uhr war die Feuerwehr Steidle zufolge wieder zurück auf der Wache.

    Lesen Sie auch: Am Ortsrand von Bernbach ist am Samstag eine Maschinenhalle abgebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern - dank der Landwirte, die mitanpackten.

