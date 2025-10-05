Baum fällt bei Bodelsberg auf Zug der Außerfernbahn

Am Samstagabend ist bei Bodelsberg nahe Durach ein Baum auf einen Zug gefallen. Wie die Feuerwehr Bodelsberg auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde sie am Samstag um 19 Uhr alarmiert. Ein Baum an der Strecke der Außerfernbahn war während eines Sturms umgekippt und auf einem vorbeifahrenden Zug gelandet.

Baum auf Zug gefallen: Feuerwehr befreit Waggon der Außerfernbahn

Laut Kommandant Tobias Steidle maß der Baum etwa 10 bis 15 Zentimeter im Durchmesser. Die Einsatzkräfte leuchteten die Einsatzstelle aus und zersägten den Baum. Der Zug konnte seine Fahrt demnach fortsetzen, verletzt wurde niemand. Um 20 Uhr war die Feuerwehr Steidle zufolge wieder zurück auf der Wache.

