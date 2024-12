Emotionaler Schlussakkord bei der Musikkapelle Wildpoldsried

Nach neun erfolgreichen Jahren hat sich Florian Schmölz als Dirigent der Musikkapelle Wildpoldsried verabschiedet. In der Pfarrkirche St. Georg in Wildpoldsried begeisterten er und die Musikerinnen und Musiker mit einem Querschnitt seiner musikalischen Arbeit. Die gut besuchte Kirche wurde zur Bühne für ein gelungenes, emotionales Konzert. Neuer Dirigent ist Philipp Beßler aus Bad Hindelang, der beim Konzert vorgestellt wurde. Schmölz wendet sich von der traditionellen Blasmusik nicht vollständig ab: Er bleibt ihr als Dirigent in seiner Heimatgemeinde Untrasried treu.

