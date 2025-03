Von Marsianern und dem gewürzten Opa

In den Ausnahmezustand versetzte der Frauenfasching wieder ganz Wengen. „Außerirdische“ landeten an der Dorfhalle., und kommunizierten mit den Einheimischen. Die Halle war proppenvoll, die maskierten Besucher in Hochstimmung. Die Allgäuer Stimmungsmacher unterstützten mit fetziger Musik, Moderatorin Tanja Huber lieferte den neuesten Tratsch aus Wengen und der Umgebung.

In der Dorfhalle bleibt beim Frauenfasching kein Auge trocken

Den Personalmangel in der Gastronomie nahm ein Sketch auf die Schippe. Da bekamen die Gäste von der bissigen Bedienung das Essen auf die Teller geknallt, auch wenn noch nix bestellt wurde. Egal - es gibt eh nichts anderes als die wenig appetitliche „Spezialität des Hauses“. Der Riebele Sketch „Sport ist Mord“ brachte die vielen Besucherinnen und Besucher aus dem Häuschen. Der Opa soll unbedingt bei der Morgengymnastik mitmachen, doch der Radiosender bringt ausnahmsweise Kochrezepte. Der arme Opa, er wird auf der Bühne vorbereitet und gewürzt wie ein Grillhendl.

Das Publikum in Wengen geht begeistert mit

Sämtliche Vorführungen werden zu Erfolgsnummern, ob Tanz, Gesang oder Sketche. Zu den Mars Männle gesellte sich noch die Garde, der Tanz der Moskitos, der Chor oder die Hobby Hüpfer Handygirls mit ihrer schwungvollen Nummer. Das alles wäre nicht möglich ohne die fleißige Mitarbeit der freiwilligen Helfer vor und hinter der Bühne. Der Abend bleibt wohl noch sehr lange in guter Erinnerung. Und wer weiß, vielleicht sieht der eine oder andere bei der nächsten Durchfahrt ja auch einen Marsianer in Wengen.

Die Gruppe Moskitos zeigte einen Tanz der Amazonen aus dem Wengener Tal. Foto: Eddi Nothelfer

Auch die Hobby Hüpfer Girls machten auf der Bühne beim Frauenfasching Stimmung. Foto: Eddi Nothelfer