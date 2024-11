Mächtiger Orgelklang fürs Wohnzimmer

Musikfreundinnen und Musikfreunde hören heute gern Streaming-Plattformen mit ihrer verlockenden Vielfalt und dem schnellen Zugriff. Wozu also noch CDs kaufen? Eine Antwort auf diese Frage gibt Benedikt Bonelli, Organist an der Basilika St. Lorenz in Kempten, mit der CD „Orgelmusik zur Weihnachtszeit“. Wer die anmutige Verpackung zur Hand nimmt und aufklappt, wird sich spontan an den schönen Bildern und dem ausführlichen, 32-seitigen Booklet freuen. Ein inhaltlich anspruchsvoller und sorgfältig formulierter Text gibt Auskunft über die drei Orgeln der Basilika und deren Möglichkeiten zur Wiedergabe von Werken aus vier Jahrhunderten und verschiedenen musikalischen Epochen.

Benedikt Bonelli Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Orgelklang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Lorenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis