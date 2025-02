„Ich ziehe keine Show ab“: Berufsschulleiter Oskar Seifert verabschiedet sich in den Ruhestand

Nachhilfe im Fach Chemie zu geben, hat ihm einst so gut gefallen, dass er selbst Lehrer geworden ist. Zuletzt leitete Oskar Seifert elf Jahre lang die Berufsschule II und die Wirtschaftsschule in Kempten. Nun hat sich der 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Warum er die stetige Veränderung liebt und überzeugt ist, dass sich die Art und Weise, zu unterrichten, weiterentwickeln muss.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis