ASM-Bezirksversammlung: Vorsitzender Lothar Geist fordert mehr finanzielle Unterstützung fürs Ehrenamt

Von einem „rappelvollen Jahr“ berichtete Bezirksvorstand Lothar Geist in der gut gefüllten Dietmannsrieder Festhalle bei der Bezirksversammlung des Bezirks 1 im ASM (Allgäu-Schwäbischer Musikbund). Höhepunkt war das Bezirksmusikfest in Heiligkreuz bei dem gleichzeitig das 200-jährige Bestehen der Musikkapelle Heiligkreuz gefeiert wurde. Die erste Vorsitzende der Kapelle Heiligkreuz, Julia Hengeler, war trotz eines Schlechtwettereinbruchs am zweiten Veranstaltungstag mit dem Publikumszuspruch sehr zufrieden und zeigte einen bunten Fest-Strauß an Fotos und Filmen.

