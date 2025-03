Zwei Blaskapellen bieten ein abwechslungsreiches Programm

Einen musikalisch abwechslungsreichen und sehr unterhaltsamen Abend voller traditioneller und moderner Blasmusik erlebten die Zuhörer beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Waltenhofen. Die Blaskapelle hatte dazu den Musikverein Reicholzried eingeladen. Der startete das Programm mit der Ouvertüre „Chicago Festival“ von Markus Götz. Das heitere, energiegeladene Stück war eine passende Eröffnung für den Abend.

Mit Jacob de Haans „Sa Musica“ erklangen die verschiedenen Melodien der Insel Mallorca, die die Musikerinnen und Musikern aus Reicholzried schwungvoll vortrugen. Neben Hauptdirigentin Lena Kaufmann standen auch Johannes Schmalholz und Christina Trunzer am Dirigentenpult. Schmalholz leitete die Polka „Böhmischer Zauber“, Trunzer dirigierte das Stück „Unsere Reise“, ein Stück der „Fäaschtbänkler“ aus der Schweiz. Mit dem Schlussstück „From now on“ verabschiedete sich der Musikverein Reicholzried vom Publikum, so dass die Gastgeber übernehmen konnten.

Die Waltenhofener eröffneten ihren Konzertteil mit Alexander Pflugers Marsch „Stolzes Alpenland“. Anschließend füllten die Klänge der Konzertstücke „Virginia“ und „Schloss Orth“ den Raum. Beide Werke überzeugen durch eingängige Melodien und klangvolle Arrangements, was die Musiker eindrucksvoll in Szene setzten. Mit der Polka „Aus ganzem Herzen Blasmusik“ und einem Medley der Band „Earth, Wind and Fire“ rundeten die Waltenhofener den Abend ab.

Höhepunkt des Konzerts bildete schließlich der Gemeinschaftschor, bei dem die Musikerinnen und Musiker beider Kapellen noch zwei Zugaben spielten. Dirigentin Lena Kaufmann stellte ein eingängiges, abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammen, das beim Publikum sehr guten Anklang fand und für reichlich Applaus sorgte. Sie hatte das Gemeinschaftskonzert initiiert, ist sie doch Dirigentin beider Musikvereine. (mi)