Krankheitsausfälle beim ZAK - Blaue Tonne wird diese Woche im östlichen Kempten nicht geleert

Wer im östlichen Randgebiet von Kempten wohnt, hat diese Woche vergeblich auf die Leerung der Blauen Tonne gewartet. Grund dafür sei eine erhebliche Krankheitswelle beim Abfuhrunternehmen, sagt Thomas Settele vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Daher hätten einige Fahrzeuge nicht besetzt werden können und die Blauen Tonnen blieben ungeleert stehen.

Nicht nur Kempten ist von den krankheitsbedingten Ausfällen betroffen. Auch in Dietmannsried, im Ort und im Außenbezirk, einem Teil von Immenstadt und auch in Kleinweiler käme es derzeit zu Verzögerungen und Ausfällen, sagt Settele. Alternative Termine zur Nachleerung der Blauen Tonne seien nicht vorgesehen. Bürgerinnen und Bürger könnten ihr Altpapier an den Wertstoffinseln sowie an den Wertstoffhöfen entsorgen.

Keine kurzfristige Lösung in Sicht

Ob es auch künftig zu Ausfällen und Verspätungen bei der Müllabfuhr kommen wird? Auf die Frage sei eine Antwort schwierig, meint Settele: „Leider ist es so, dass alle Abfuhrfirmen mit großen Problemen bei der Personalfindung im Bereich der Fahrer zu kämpfen haben – Stichwort Fachkräftemangel“. Außerdem könnten unvorhergesehene Wetterereignisse wie starker Schneefall oder Glätte die Müllabfuhr beeinflussen und zu weiteren Ausfällen führen.

Dem entgegenzusteuern, sei für den ZAK jedoch nicht einfach, sagt Settele: „Wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Abfuhrfirmen.“ Diese würden ebenfalls versuchen, mehr Personal einzustellen. Das sei laut Settele jedoch eine Herausforderung.