Streit um Schlafplatz: Obdachloser und Anwohner schlagen sich in Börwang

In Börwang bei Kempten (Kreis Oberallgäu) haben sich am Dienstagmittag ein Anwohner und ein Obdachloser geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der wohnsitzlose 37-Jährige offenbar in der Gartenhütte des 66-jährigen Anwohners schlafen.

Streit in Börwang: Polizei ermittelt gegen beide Männer

Daraufhin kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der Grundstücksbesitzer meldete den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.