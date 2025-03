Blaulicht und Sirenen am Donnerstagmorgen in Kempten - war eine Zigarette der Grund?

Am Donnerstagmorgen hat es an einer Gartenlaube in Kempten gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Brand gegen halb acht am Morgen gemeldet. Sofort rückten mehrere Streifenwagen aus.

Zigarette löste den Brand an einer Gartenlaube in Kempten aus

Auf der Gartenseite einer Laube entdeckten die Einsatzkräfte einen kleinen Brand. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte eine Zigarette das Feuer ausgelöst. Gegen 8.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Streifenwagen verließen den Tatort nach und nach. Bei dem Feuer entstand zum Glück nur geringer Schaden.

