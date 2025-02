Streiks bei der Post: Müssen sich Kemptener Sorgen machen um die Briefwahl?

Die Bundestagswahl rückt immer näher. Viele Bürger haben bereits Briefwahl beantragt und warten auf ihre Unterlagen. Doch kommen sie tatsächlich rechtzeitig an? Durch den vorgezogenen Termin ist das Zeitfenster sehr kurz. Obendrein hat die Gewerkschaft Verdi in der aktuellen Tarifrunde bei der Deutschen Post erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Müssen also Bürgerinnen und Bürger fürchten, dass Unterlagen nicht rechtzeitig wieder im Wahlamt landen?

Dominik Riedle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutsche Post Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis